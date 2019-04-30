Минюст отказал зарегистрировать «Открытую Россию» в качестве российской общественной организации.

Как сообщила пресс-служба министерства, в представленных документах содержится недостоверная информация — в России зарегистрировано «общественное объединение с тем же наименованием». «Открытая Россия» основана в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. В конце марта движение самоликвидировалось для защиты своих активистов. Тогда же «Открытая Россия» подала в Минюст документы для официальной регистрации организации. В России признаны «нежелательными» структуры с похожими названиями, но зарегистрированные в Великобритании.