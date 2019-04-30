ЕСПЧ сегодня вынесет первое решение по арестам за участие в акции «Он вам не Димон».

Жалобу в ЕСПЧ подала больше года назад глава казанского штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева. Она была оштрафована на 10 тысяч рублей за призывы во «ВКонтакте» к участию в нтикоррупционном митинге 26 марта 2017 года. По итогам самой акции ее оштрафовали еще на тысячу рублей и назначили 20 часов обязательных работ. Всего по итогам акций «Он вам не Димон» по всей стране были задержаны почти 1700 человек, семеро стали фигурантами уголовных дел.