Дональд Трамп уведомил Конгресс об  отказе от  ратификации Международного договора о торговле оружием.

В письме главы государства, направленном в Сенат, говорится, что Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы стать участником этого соглашения. В связи с этим президент отзывает договор из Сената. Международный договор о торговле оружием был заключен под эгидой ООН и вступил в силу в конце 2014 года. К январю этого года его подписали 130 государств, а ратифицировали — 100, включая все страны ЕС.