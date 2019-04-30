Император Японии Акихито сегодня добровольно покинет престол и удалится на покой.

Трон будет передан его старшему сыну, наследному принцу Нарухито. В связи с этим во дворце монарха в Токио будут проведены уникальные религиозные и гражданские церемонии с участием руководства страны. О намерении отречься Акихито впервые заявил в обращении к народу в августе 2016 года. Император в современной Японии выполняет церемониальные функции, ему законодательно запрещено участвовать в политической жизни. У него нет даже номинального статуса главы государства. По Конституции император считается лишь символом государства и единства народа.