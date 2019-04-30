Лидер запрещенной ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади, возможно, все еще жив.

Во всяком случае кадры нового видео с ним опубликовала в твиттере руководитель организации SITE, которая отслеживает активность боевиков в интернете Рита Кац. На видео человек, похожий на аль-Багдади, рассуждает о мартовских боях в Сирии и о терактах на Шри-Ланке, что, по мнению Кац, указывает на то, что видео было снято недавно. Это первые кадры с аль-Багдади с июля 2014 года. О смерти лидера террористов объявлялось не однократно, но ни разу информация не подтвердилась. В Госдепе США уже заявили, что в связи с появлением нового видео с аль-Багдади, будут добиваться свершения над ним правосудия.