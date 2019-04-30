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00:02, 30 апреля 2019

Террористическая группировка «ИГ», запрещенная в РФ, опубликовала видео со своим главарем аль-Багдади после перерыва

По крайней мере, так утверждает связанная с боевиками организация Al-Furqan.

Новое видео, на котором предположительно показан Абу Бакр аль-Багдади, длится около 18 минут, пишет агентство Reuters. На нем бородатый мужчина, похожий на главаря запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* сидит, скрестив ноги, дает наставления и рассказывает о последних событиях. Как сообщает агентство, аль-Багдади, в частности, говорит об окончании битвы в сирийском городе Багуз и утверждает, что террористы будут мстить за убийства и тюремное заключение своих сторонников. На кадрах утверждается, что они сняты в апреле, однако проверить подлинность этих данных и самой записи, как отмечается, невозможно. При этому портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях, уточняет, что видео, на котором предположительно есть Абу-Бакр аль-Багдади, появилось впервые за 5 лет.

Ранее неоднократно поступали сообщения о гибели аль-Багдади, однако боевики это неоднократно отрицали. Кроме того, они периодически публиковали его аудиообращения.

ИГ, Исламское государство — запрещенная в РФ террористическая группировка



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