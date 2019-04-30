Центризбирком Украины сегодня должен огласить итоги выборов

Ранее избранный президент Владимир Зеленский обвинял ЦИК в затягивании процесса.

Официальные результаты состоявшегося 21 апреля второго тура выборов президента Украины будут оглашены сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. По закону ЦИК должен огласить итоги в течение десяти дней, и этот срок соблюдается. Однако одержавший победу в голосовании Владимир Зеленский убежден, что Центризбирком намеренно затягивает процесс, чтобы сделать невозможным проведение инаугурации до 27 мая. Таким образом новый президент не сможет распустить Верховную раду, поскольку он имеет право сделать это не позднее чем за полгода до истечения ее полномочий. В ЦИКе же утверждают, что не действуют в чьих-либо интересах, а оглашение откладывается по объективным причинам. Признать результаты выборов комиссия может только после обработки данных о нарушениях на всех избирательных участках страны.

По данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский обошел Петра Порошенко, набрав 73% голосов. Инаугурация нового президента должна состояться не позднее 3 июня.