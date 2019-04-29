В Свердловской области следователи начали проверку после смерти тяжелобольного мужчины

Родственники говорят, что в январе прошлого года с Василия Сапрунова взяли 50 тысяч рублей за установку в пищеводе бесплатного протеза. Спустя несколько месяцев пациенту предложили повторно установить тот же протез, сказав, что предыдущий «вышел естественным путём», — пишет «Новая газета». Кроме того, родственники узнали, что за установку заплатила и страховая компания.

Как сказал сын Василия Сапрунова Сергей, в итоге его отец год промучился без эндопротеза, и при этом семья заплатила деньги за услугу, которую должны были оказать бесплатно.