Z Архив новостей новости
5 2 6 538
Эксклюзив Эха 23:01, 29 апреля 2019

Минюст отказался зарегистрировать «Открытую Россию» в качестве общественной организации

Отказ объяснили тем, что в документах содержится недостоверная информация, — сказал «Эху» экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.

«Открытая Россия» была основана в 2016-м году Михаилом Ходорковским. Месяц назад председатель организации Андрей Пивоваров объявил о ликвидации организации. Решение объяснили тем, что это необходимо для защиты активистов «Открытой России», которые подвергаются преследованию.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 293 6 14872 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 397 6 21233 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 244 6 20736 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 103 6 9611 26.04
Kполитика, общество, события
Новости

Россия впервые за долгие годы не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расходами Траты страны на оборонную сферу снижаются второй год подряд…

5 61 6 5747
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 259 6 24500 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 258 6 24951 15:44
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 72 6 7072 17:07
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5662 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 20140 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 120 6 13988 24.04
Kрф, украина, общество, события
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 24258 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Новости

Иностранные лидеры не приедут в Москву на торжества в честь Дня Победы Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова…

5 82 6 10067
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Эта паспортина – надежда на прекращение смертоубийства Нет сомнений: это радость для территорий, которые пять лет обливаются кровью, потеряв более 10 000 убитыми, для всех наших людей, для всех, кто сочувствует беде и боли заложников войны…

5 119 6 15822 24.04
Kгражданство, рф, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Двойное гражданство для всех народов бывшего СССР Примерно 260 миллионов человек, говорящих по-русски, — это преимущество для налаживания связей, а не угроза для суверенитета…

5 48 6 6434 25.04
Kобщество, политика, языки, власть, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Есть возможность начать с чистого листа Но ничего подобного мы не видим, скорее наоборот – то, что сделано с Крымом и Юго-Востоком Украины в Кремле считается правильным и исправлять ситуацию никто не собирается…

5 39 6 5261 23.04
Kполитика, рф, украина, выборы, власть, бизнес, экономика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Более 40 авиарейсов задержано и отменено в Москве Информации о причинах задержки рейсов пока нет…

5 11 6 56396
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 132 6 117019 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
5 135 6 48623 24.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 31 6 452641 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Либерал vs. Силовик. Рублевские дачи министра и генерала Цаликов — это просто тень Шойгу. 30 лет на госслужбе, из которых 25 под непосредственным руководством Шойгу. Это его правая рука и ближайший к нему человек…

5 169 6 91476 24.04
8читать ;смотреть
Kрасследования, чиновники, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7788749
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4013938

Сегодня в эфире