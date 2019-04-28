Минюст отказался зарегистрировать «Открытую Россию» в качестве общественной организации

Отказ объяснили тем, что в документах содержится недостоверная информация, — сказал «Эху» экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.

«Открытая Россия» была основана в 2016-м году Михаилом Ходорковским. Месяц назад председатель организации Андрей Пивоваров объявил о ликвидации организации. Решение объяснили тем, что это необходимо для защиты активистов «Открытой России», которые подвергаются преследованию.