Запрещенная в России террористическая группировка «ИГ» опубликовала видео со своим главарем после долгого перерыва

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видео со своим главарем аль-Багдади после долгого перерыва. По крайней мере, так утверждает связанная с боевиками организация Al-Furqan.

На новом видео бородатый мужчина, похожий на Абу Бакра аль-Багдади, сидит на полу, скрестив ноги, дает наставления и рассказывает о последних событиях, передает агентство Reuters. Оно отмечает, что его слушают несколько человек, чьи лица скрыты. На записи, которая длится 18 минут, аль-Багдади говорит об окончании битвы в сирийском городе Багуз. Также он утверждает, что запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» будет мстить за убийства и тюремное заключение своих сторонников. На видео, добавляет агентство, указывается, что оно было снято в апреля. Однако, как отмечается, проверить подлинность этих данных, а также самой записи невозможно. При этом портал SITE Intelligence Group, отслеживающая деятельность террористов в соцсетях, уточняет, что видео с Абу Бакром аль-Багдади появилось впервые за последние пять лет.

Ранее неоднократно поступали сообщения о гибели аль-Багдади, в том числе об этом сообщало Минобороны. Однако подтверждения этой информации со стороны боевиков до сих пор не было. Кроме того, они периодически публиковали аудиообращения главаря ИГ.

Сам факт появления такого ролика говорит о том, что группировка «Исламское государство» пока далеко не разгромлена, — сказал «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. Гольц добавил, что когда основные группы террористической организации разбиты, антитеррористические операции сводятся к поиску и ликвидации её лидера.