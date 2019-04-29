Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал участников акций протеста в регионе

Он сказал, что митинги и забастовки создают деструктивный информационный фон и порочат честь области. По мнению Цивилева, зачастую люди выходят на митинг только для того, чтобы показать себя. Губернатор считает, что ни один из прошедших митингов не дал результатов, а лишь создал негативный фон в отношении Кузбасса. Глава региона считает, что вопросы необходимо решать за столом переговоров. Цивилева, в частности, возмутила акция протеста медицинского персонала в Анжеро-Судженске. По мнению губернатора, медики решили сохранить себе зарплату, не выполняя работу на эту сумму, объявили голодовку и, как выразился Цивилев, «кроме крика не весь мир по факту голодовки не было».