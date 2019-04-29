Последний фильм франшизы «Марвел» о мстителях стал лидером проката в первый же день

Картину «Мстители. Финал» сегодня, в день российской премьеры, посмотрели уже более 960-ти тысяч зрителей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на государственную систему учета продаж билетов. Согласно этим данным, 98% тех, кто сходил сегодня в кино, выбрали именно этот фильм. Общий сбор картины превысил 400 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пришлась на предпродажи билетов.

В России картина вышла на 4 дня позже мировой премьеры. Сегодня в связи с этим была подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Авторы обращения попросили выяснить, не нарушило ли Министерство культуры антимонопольное законодательство, отложив премьеру иностранного фильма в интересах отечественной картины.