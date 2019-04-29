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21:01, 29 апреля 2019

Совет Федерации внес коррективы в результаты голосования по закону об изоляции российского сегмента интернета

Об этом пишет сайт «Фонтанка». Ранее сенатор Людмила Нарусова заявила, что голосовала против законопроекта, а в системе, как она считает, из-за технической ошибки, отобразился обратный результат. Теперь на сайте Совфеда в протоколе о голосовании говорится, что результат Нарусовой засчитан как против, по ее просьбе. Таким образом за закон проголосовали 150 сенаторов, пятеро были против и один воздержался.



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