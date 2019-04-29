«Коммерсантъ»: Посол России в Лондоне Александр Яковенко летом покинет свой пост и вернется в Москву

Посол России в Лондоне Александр Яковенко летом покинет свой пост и вернется в Москву. Так утверждает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Официального подтверждения этих сведений нет. Кто станет новым послом России, пока неизвестно. источники газеты говорят, что диппредставительство может возглавить руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин, а Александру Яковенко, согласно этим данным, собираются предложить руководство Дипломатической академией МИДа.