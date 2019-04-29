На Гаити произошла стрельба около посольства США
Об этом сообщил Госдепартамент. Подробностей пока нет. Известно лишь, что стрельба ведется у одного из входов в посольство. Всех, кто находится в районе диппредставительства, попросили найти укрытие.
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Об этом сообщил Госдепартамент. Подробностей пока нет. Известно лишь, что стрельба ведется у одного из входов в посольство. Всех, кто находится в районе диппредставительства, попросили найти укрытие.