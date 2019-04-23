«Открытая Россия» исправит указанные Минюстом недочеты и вновь отправит документы на регистрацию

Министерство юстиции отказалось регистрировать общероссийскую общественную организацию поддержки гражданского общества «Открытая Россия». Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, активисты поправят документы в соответствии с требованиями ведомства и попробуют снова.

«Претензии там технические — было указано на три ошибки. Две из трех мы не считаем ошибками, но готовы их исправить в течение 2-3 дней. Что касается третьего пункта — Минюст обнаружил в реестре межрегиональную общественную организацию «Открытая Россия» и посчитал, что на этом основании вторую «Открытую Россию» регистрировать нельзя. Это не так. Мы предоставим свои возражения и подадим документы заново», — уточнил А.Пивоваров. Он добавил, что в случае необходимости организация обратится в суд.