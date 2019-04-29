Председатель Госдумы Вячеслав Володин создаст и возглавит совет благотворителей организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что благотворители, в числе которых будут депутаты Госдумы, ежегодно будут перечислять средства для проектов «Справедливой помощи». В тексте отмечается, что благотворительная организация нуждается в поддержке, чтобы продолжать миссию, начатую ее основательницей.

Елизавета Глинка была директором организации «Справедливая помощь», помогающей бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Она погибла в авиакатастрофе в 2016-м году.