Минюст отказался зарегистрировать «Открытую Россию» в качестве российской общественной организации

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства. Отказ объяснили тем, что в документах содержится недостоверная информация.

«Открытая Россия» была основана в 2016-м году бизнесменом Михаилом Ходорковским. Месяц назад председатель организации Андрей Пивоваров объявил о ее ликвидации. В «Открытой России» тогда поясняли, что это необходимо для защиты ее активистов, которые подвергаются преследованию.