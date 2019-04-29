«Вашингтон Пост»: Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на своем посту за два года
Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на своем посту за два года, — утверждает газета «Вашингтон Пост». Издание пишет, что эту отметку он перешел в минувшую пятницу, когда выступал перед своими сторонниками в штате Висконсин. В публикации говорится, что в начале работы на посту главы государства Трамп делал около пяти ложных заявлений в день. За последние месяцы эта цифра увеличилась до 23-х.