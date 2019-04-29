Первая за 5 лет видеозапись, на которой запечатлен лидер террористической группировки ИГИЛ, появилась в интернете

Первая за 5 лет видеозапись, на которой запечатлен лидер террористической группировки «Исламское государство»*, появилась в интернете. Об этом сообщает ресурс Site, отслеживающий активность исламских радикалов в сети. На этой видеозаписи Абу Бакр аль-Багдади обсуждает бои при сирийском населенном пункте Багуз и сообщает о гибели большого количества боевиков, а также говорит о терактах на Шри-Ланке, которые были неделю назад.

Где находится Абу Бакр аль-Багдади, неизвестно — по одной из версий, скрывается на территории Сирии. Неоднократно появлялись сообщения о его смерти, однако эти данные не подтверждались.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка