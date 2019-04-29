Губернатор Кузбасса раскритиковал медсестер, протестующих из-за массовых сокращений

По мнению Сергей Цивилева, митинги и забастовки недопустимы, поскольку они порочат честь региона. Губернатор считает, что более 100 медсестер не выполняли свою работу так, как это положено при соответствующей ставке, поэтому их решили перевести в другие отделения или предложили получать меньшую зарплату.

На прошлой неделе младший персонал роддома Анжеро-Судженска Кемеровской области объявил голодовку из-за планирующихся сокращений и перевода медсестер в уборщицы с функциями санитарок. В апреле медики провели несколько пикетов, после которых полиция стала вызывать участниц на допросы. Медики считают, что Цивилев не знает ситуации, поскольку его ввели в заблуждение руководство больницы и департамент охраны здоровья, — пишет «Новая газета».