В Белоруссии задержали бывшего начальника службы безопасности президента

В отношении Андрея Втюрина возбудили уголовное дело, — сообщает белорусская газета «Наша нива». По данным источников издания, дело может быть связано со взятками. На коттедж Втюрина под Минском и квартиру его сына в столичном элитном жилом комплексе наложили арест. Официально в КГБ Белоруссии отказались комментировать информацию о задержании, — передает «Радио Свобода». В Следственном комитете заявили, что данных о возбуждении уголовного дела нет.

«Наша нива» называет Втюрина одним из самых преданных членов гвардии Александра Лукашенко. Он работал в службе безопасности президента с середины 90-х годов, а в 2014-м занял должность заместителя госсекретаря Совбеза.