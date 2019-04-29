В Краснодаре учительницу наказали после того, как 7-классники на ее уроке исполнили «Владимирский централ»

В Краснодаре учительница получила дисциплинарное взыскание после того, как семиклассники на ее уроке исполнили песню Михаила Круга «Владимирский централ». Об этом сообщает РИА Новости. Проверка была организована после того, как соответствующая видеозапись появилась в интернете. Как заявили в мэрии, на уроке музыки детей знакомили с мелодиями народов мира и современной музыкальной культурой. В конце урока ученикам предложили исполнить одну из песен на выбор. Дети выбрали «Владимирский централ». После учитель сказала, что выбор оказался неудачным и не соответствующим возрасту учеников 7-го класса. Как отмечает сайт «Живая Кубань», на кадрах записи видно, что большинство учеников хорошо знает припев.