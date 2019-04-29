Роспотребнадзор подтвердил,что поставщики питания, которых связывают с Пригожиным, допускали нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор Москвы подтвердил, что поставщики питания в школы и детские сады, которых связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, допускали нарушения санитарных норм. Это следует из ответа на запрос юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В интервью «Эху Москвы» она сказала, что документ, полученный от Роспотребнадзора, подтверждает данные расследования ФБК. По словам Соболь, в документе также говорится, что Роспотребнадзор обращался в прокуратуру с просьбой организовать внеплановые проверки предприятий Пригожина, но в надзорном ведомстве отказали.