Преподавателя Югорского госуниверситета вынудили уволиться после критического поста ее студента в соцсетях

Преподавателя Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске вынудили уволиться после критического поста ее студента в соцсетях. Как утверждают учащиеся ВУЗа, Любовь Третьякова вступилась за них после того, как руководство провело жесткую проверку в общежитиях.

Поводом для вынужденного увольнения Третьяковой, 8 лет проработавшей завкафедрой журналистики ЮГУ, студенты называют пост четверокурсника Глеба Черного в Фейсбуке. В нем он рассказал об унизительных методах борьбы администрации университета с беспорядком в общежитиях. В частности, студент утверждал, что тех, у кого было грязно в комнатах, вызывали в ректорат и ставили к стенке, а также входили к ним в общежитие рано утром, когда учащиеся только просыпались. После этого, как передает интернет-издание Znak.com, Третьякова отправилась к ректору ЮГУ Татьяне Карминской вместе со студентами, ей пообещали разобраться в ситуации. Однако после того, как один из студентов написал о том, что все произошедшее копирует систему «всеобщего порицания» и «товарищеских судов», от преподавателя потребовали уволиться, добавляют студенты. Сама Третьякова в интервью интернет-изданию «Екатеринбург онлайн» сказала, что ее сделали виноватой в том, что критическая публикация ее студентов появилась с соцсетях. Ректор ЮГУ Татьяна Карминская, впрочем, настаивает, что преподаватель ушла по собственному желанию.

На фоне инцидента директор Сети городских порталов Ринат Низамов предложил Третьяковой работу.