Житель Новгородской области, первым получивший штраф по новому закону о неуважении к власти, обжаловал решение суда

Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что в Кремле следят за реализацией закона об оскорблении власти. Закон о неуважении к власти вступил в силу в конце марта. На прошлой неделе суд в Новгородской области на 30 тысяч рублей оштрафовал Юрия Картыжева, который опубликовал в соцсети ВКонтакте заметку с нецензурными высказываниями в адрес Владимира Путина.