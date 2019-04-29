Поезда на оранжевой ветке московского метро следуют с увеличенными интервалами

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, движение затруднил неисправный светофор. Об этом стало известно на фоне масштабных ограничений, введенных из-за репетиции Парада Победы. Целый ряд станций метро в центре столицы этим вечером работает только на вход и пересадку. Кроме того, ограничено движение на улицах в центре города – в частности, перекрыты Тверская и Моховая улицы, Москворецкая и Кремлевская набережные, Охотный ряд.