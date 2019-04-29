Петр Порошенко полагает, что все жители России были бы рады получить украинское гражданство

«У нас лучше. Украинское гражданство – это большая честь», — сказал президент Украины во время рабочей поездки во Львов. На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. После этого избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев будет предоставлять гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам.