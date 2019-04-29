Мемориал Юрия Потапова по самбо на острове Русский был омрачён дракой на трибуне

Причем, участницами конфликта оказались девушки. Самбистки, мастера спорта Ольга Вицина и Юлия Литвинцева сошлись на ковре в споре за бронзовую награду. Где уверенную победу одержала последняя.

Буквально через 10 минут после схватки спортсменки оказались рядом на трибунах, и между ними произошел конфликт. По словам Литвинцевой, недавняя соперница ударила ее исподтишка, после чего в конфликт вмешался парень Ольги Вициной и сильно толкнул Юлию. В результате чего Литвинцева отлетела на стол, где находились врачи. После чего в состоянии аффекта попыталась ударить обидчицу в ответ.

Литвинцеву, которая ранее становилась призером международных соревнований, увезли на скорой в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Спортсменка написала заявление в полицию.

Все участники конфликта были отстранены от соревнований, а также могут быть дисквалифицированы Международной федерацией самбо.