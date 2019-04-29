Белуху с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» обнаружили на севере Норвегии

Норвежские моряки обнаружили накануне белуху, сообщили местные СМИ. Ее нашли у в Баренцовом море в северной области Финнмарк. По словам моряков, «белуха подплывала к лодкам и пыталась рвать снасти». Ремни на ней сидели так плотно, что сотрудникам Директората рыболовства Норвегии снять их удалось только на следующий день. Белуха оказалась приручена и позволяла себя гладить. После того как ремни сняли, кит сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл. Отмечу, известно, что военные используют для боевых задач и других животных — дельфинов. Так и США и СССР обучали океанических дельфинов, а также морских львов, для поиска подводных мин. Впрочем, эта идея возникла еще два века назад. Однако эти дельфины встречаются преимущественно в тропических и умеренных широтах. Другое дело белуха. Этот кит населяет арктические широты, Белое, Берингово, Охотское моря. А ведь еще одиннадцать лет назад Совет безопасности России утвердил основы государственной политики страны в Арктике. А два года назад правительство России утвердило программу развития арктической зоны до две тысячи двадцать пятого года. В общем, теперь некоторые норвежские эксперты предполагают, что обвес с камерой на белуху могли повесить российские военные.

Напомним, в этом месяце в России осудили на 14 лет тюрьмы норвежца. Мужчину обвинили в шпионаже на подлодках российского флота.