Жертвы преступлений, которые произошли в Великобритании, должны передавать полиции доступ к  переписке и телефонам

Жертвы преступлений, которые произошли на территории Великобритании, должны передавать полиции доступ к своей онлайн-переписке и мобильным телефонам. В противном случае детективы не гарантируют успеха расследования.

Как утверждается в публикации в газете Metro, сразу в целом ряде случаев, полиция была вынуждена отзывать обвинения в отношении подозреваемых в совершении изнасилований после того, как те показывали переписку с жертвами в соцсетях, где явно было понятно, что последние давали своё согласие. BBC приводит статистику, по которой до суда не дошли сотни уголовных дел.

С другой стороны, британские юристы, по сообщению телерадиовещательной корпорации, не исключают, что из-за непредоставления этих данных, многие невиновных могли оказаться в тюрьме. В основном речь идёт про дела об изнасилованиях, но это может касаться и любых других обвинений. Речь идёт о передаче полицейским данных о переписке по электронной почте, в соцсетях и онлайн-приложениях. А также данных с мобильных телефонов. В полиции обещают, что будут изучать только те сведения, которые могут иметь отношение к преступлению. В противном случае, власти не гарантируют успеха расследования. Противники этого, как пишет Metro называют происходящее попыткой нарушить право жертвы на личное пространство. Британская The Guardian опасается, что непонятно, куда ещё пойдут данные с мобильных телефонов и из частной переписки пострадавших. Ведь никто не исключает взлома или утечки этих сведений.

Газета The Telegraph приводит слова одной из пострадавших, которая сказала, что в её телефоне содержится переписка, которую она вела в течение 7 лет, и полиция потребовала предоставить её всю. Опрошенные изданием правозащитники называют идею полиции — попыткой превратить жертву в подозреваемого. Более того, в ответ на эту инициативу, активисты обещают обратиться в суды, чтобы заблокировать саму возможность получения данных от жертв. Они утверждают, что таким образом власти ставят и поставить их перед выбором между справедливостью и частной жизнью.

В британской полиции сообщили, что почти 100 тысяч ее офицеров прошли специальные тренинги.