Отца полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 4 годам колонии по делу о растрате

Ему также был назначен штраф в 800 тысяч рублей.

Виктор Захарченко, согласно приговору, был фиктивно трудоустроен в банке «Московское ипотечное агентство» и получал зарплату в должности вице-президента. По версии обвинения, он совершил растрату порядка 5 млн рублей. При этом из-за того, что отцу полковника Захарченко зачли срок нахождения под стражей и под домашним арестом, в колонии из четырех лет он проведет около полутора. Впрочем, это произойдет в случае, если защите не удастся обжаловать приговор – однако о таком намерении сообщил адвокат Денис Калинин. Сам Виктор Захарченко также выразил несогласие с решением суда.

По этому же делу Мещанский суд вынес приговор и бывшему председателю правления «Московского ипотечного агентства» Владимиру Корьевкину. Он получил 4,5 года колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. При этом иск более чем на 12 млн рублей от банка к подсудимым остался без рассмотрения. Тем временем Генпрокуратура на своем сайте опубликовала сообщение о приговоре Захарченко и Корьевкину еще до того момента, как решение суда было обнародовано. На это обратила внимание «Новая газета», сделавшая скриншоты. В сообщении ведомства значился более жесткий срок наказания фигурантам дела, чем он оказался в действительности: Захарченко – 5 лет, Корьевкину – 6 лет. Позже Генпрокуратура удалила новость, объяснив ее выход технической ошибкой.

Сын Виктора Захарченко Дмитрий Захарченко, работавший в антикоррупционном подразделении МВД, проходит по делу о получении взяток. Он находится под стражей уже три года. Ранее у полковника конфисковали средства и имущество на 9 млрд рублей.

Прокуратура не редко занимается вещами, до которых ей не должно быть дела, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Игорь Свинаренко. По его словам, ей следовало бы чаще следить за информацией о происходящих преступлениях. Свинаренко добавил, что в наше время легко опубликовать приговор еще до его оглашения, поскольку подавляющее их большинство сейчас обвинительные.