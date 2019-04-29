Они написали письмо министру финансов Антону Силуанову, раскритиковав предлагаемый им запрет на Единый налог на вмененный доход и патенты для продавцов маркируемых товаров. Представители бизнеса считают, что возросшая налоговая нагрузка сведет на нет прибыль небольших продавцов.

Поправки в налоговый кодекс от Минфина будут губительны для многих владельцев предприятий, — сказал в эфире «Эха Москвы» президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Владлен Максимов добавил, что появление такого предложения от Минфина стало для многих неожиданностью.