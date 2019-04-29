Чистая нефть из России достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции трубопровода «Дружба»

Об этом сообщают в российском правительстве. Ранее «Транснефть» признала повышенное содержание в нефти хлоридов и пообещала принять меры. В компании не исключили, что загрязнение нефти было умышленным.

Если корпоративные методы не позволяют провести расследование по грязной нефти, будут привлечены правоохранительные органы, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сданная в марте-апреле нефть соответствовала всем стандартам, — утверждает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Ранее Леонтьев говорил, что «Роснефть» не участвует в расследовании.

Белоруссия до сих пор не может получить чистую нефть из России. Об этом заявил концерн «Белнефтехим». По словам его представителя, вопрос компенсации за ущерб не снимается, хотя говорить об окончательных суммах пока преждевременно. 10 дней назад Минск заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба». Польша, Германия, Украина и Словакия приостановили поставки сырой нефти из России.