Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр выдачи паспортов России жителям ЛНР

Напомним, речь идет об упрощенном порядке. Центр может принимать до двухсот заявлений в день. Жителям самопровозглашенной Луганской народной республики не нужно выезжать в Россию. Они могут подать документы на территории республики, а затем уполномоченное лицо отвезет их в Новошахтинск.

Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства, — уверен Владимир Путин. «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал сегодня президент России, комментируя высказывания избранного президента Украины о выдаче паспортов жителям ЛНР и ДНР. Зеленский говорил, что Украина будет предоставлять украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу. Владимир Путин вспомнил о бывшем президенте Грузии.

Михаил Саакашвили, комментируя высказывание Путина сказал, что представители российского президента через своих посредников на самом деле требует у Зеленского не пускать его на территорию Украины. «Мы с украинцами разберемся сами», — заключил он.