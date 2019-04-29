Федеральная антимонопольная служба получила жалобу на Минкульт из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал»

Как сообщает агентство RNS, ссылаясь на пресс-службу ФАС, жалоба была получена 26 апреля – на следующий день после мировой премьеры блокбастера. Имя заявителя не называется. Он просит разъяснить, не нарушает ли Минкульт законодательство, перенося премьеры иностранных фильмов в пользу определенных отечественных картин. В России «Мстители» вышли в прокат сегодня, уже побив рекорд по предварительным продажам билетов.

Сорванная в России премьера «Мстителей» – трагедия для фанатов, — считает главный редактор сайта DTF.ru Вадим Елистратов.

Выход фильма «Мстители: Финал» был согласован с прокатчиками, — сообщила нам директор департамента кино Минкульта Ольга Любимова. Ольга Любимова добавила, что сборы фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли составил около трехсот миллионов рублей. Блокбастер «Мстители» в мире в первые дни проката собрал почти 650 миллионов долларов.