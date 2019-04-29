В Малом театре в Москве сегодня состоялось прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой

В Государственном академическом Малом театре в Москве сегодня состоялось прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Она скончалась в минувшую пятницу после тяжелой болезни в возрасте 91 года.

«Один из самых ярких бриллиантов в короне Малого театра», — так Элину Быстрицкую назвал актер Валерий Баринов, он был среди тех, кто поднялся сегодня к микрофону, чтобы попрощаться с актрисой. Со сцены зачитывались телеграммы от первых лиц России и Белоруссии, народный хор имени Пятницкого исполнил песню «Степь да степь кругом», а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прочитал стихи, посвященные Элине Быстрицкой. Речь произнес и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, но самые теплые слова звучали от ее коллег, людей, работавших с актрисой на одной сцене. Актер Борис Клюев отметил, что сегодня все собравшиеся прощаются с настоящей легендой.

Сотни поклонников таланта актрисы собрались сегодня в Малом театре. Одна из них – Елена – рассказала, что восхищалась Элиной Быстрицкой и не могла не прийти в этот день на церемонию прощания.

Зал основной сцены Малого театра был полностью заполнен людьми. Гроб – в центре сцены в окружении солдат почетного караула, вокруг десятки венков и сотни букетов. В глубине сцены в приглушенном свете – оркестр. В конце прощания прозвучала композиция из фильма «Добровольцы» в исполнении Быстрицкой, а уже на улице гроб с телом артистки ее поклонники провожали продолжительными овациями и криками «браво».

Эллину Быстрицкую похоронили на Новодевичьем кладбище.