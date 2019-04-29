Власти столицы сегодня в течение всего дня советовали москвичам пересесть на метро из-за репетиции парада

Начиная с 17:30, колонна военной техники движется с северо-запада столицы к центру. Перекрываться будут в том числе и центральные улицы. Речь идет о часе пик в будний день. Вторая волна перекрытий начнется в 22:30, когда техника проследует обратно.

Подобные перекрытиями ежегодно возмущаются пользователи соцсетей. Но опрошенные водители – все как один – были настроены философски и готовились к поиску обходных путей без особых эмоций. Надо потерпеть ради мероприятия особой важности, считает Михаил. Другой водитель, Денис, спешил с парковки по делам. Возвращаться придется общественным транспортом, но Денис этим совершенно не расстроен.

Сложнее ситуация у тех, для кого автомобиль – это не просто средство добраться из офиса домой, а рабочая лошадка. Владимир, который работает в службе доставки, считает, что перекрывать улицы лучше после полуночи, когда движение в городе посвободнее. Другие же водители удивлялись самому вопросу о перекрытиях ради репетиции парада Победы в час пик. Что тут такого, это же бывает каждый год, говорили они. Привыкли. Впереди еще две репетиции парада Победы – 4 и 7 мая.

Россияне готовы терпеть любые неудобства, связанные с репетицией Парада Победы, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Сергей Марков. По его словам, значимость этого события для людей с каждым годом только растёт.

Пользователи в интернете возмутились формой военнослужащих во время репетиции Парада Победы в Петербурге. Они сочли ее похожей на нацистскую.

По Дворцовой площади шагают девушки военнослужащие. У них — черная форма а на рукавах красные нашивки. Внутри белый круг и черные цифры. Издалека очень напоминает нацистскую символику. Только вместо свастики внутри цифры. Такие нашивки на самом деле появляются на репетиции парадов в Петербурге уже не в первый раз, зачастую на них из-за такого неприятного сходства обращают внимание. Впрочем, в Минобороны объясняют, что никакого умысла здесь нет, цифры на нашивках означают ряды солдат. Они нужны лишь для тренировки. Более того, на парад нашивки не надевают. Всего на Дворцовую 9-го мая выйдут несколько тысяч военнослужащих, а также более сотни видов военной техники.В Петербурге в день Победы в параде примут участие самолеты, а в акваторию Невы войдут военные корабли.