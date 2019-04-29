Мещанский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал Дмитрия Энтео и  Марию Алехину

Мещанский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал координатора проекта «Декоммунизация» Дмитрия Энтео и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Как сообщает проект «ОВД-инфо», их признали виновными в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Акция прошла в августе прошлого года. Тогда Энтео и Алехина повесили на здание Федеральной службы исполнения наказаний плакат с надписью «ФСИН равно ГУЛАГ». Таким образом они хотели обратить внимание на пытки в колониях и тяжелый труд заключенных.