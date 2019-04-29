Столичные власти вводят целую серию ограничений из-за репетиции Парада Победы

В ближайшие минуты будут закрыты для транспорта Тверская, Моховая, Охотный ряд, Болотная, Балчуг и Солянка. Ограничения также распространяются на набережные, переулки и мосты в центре города. Чиновники рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро.

Между тем, станции столичного метрополитена в центре города этим вечером будут работать только на вход. Ограничения будут действовать до позднего вечера. Инспекторы говорят, что будут открывать дороги по мере прохождения колонн.