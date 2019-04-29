Гособвинение запросило три года колонии для Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Репина в Третьяковке.

Она была прорвана в трех местах.

Следствие полагает, что действия уроженца Узбекистана, нанесшего год назад удары по полотну «Иван Грозный и сын его Иван», попадают под статью об ущербе особо ценным объектам культурного наследия. Как передает агентство

РИА Новости, в ходе прений прокурор назвал действия Подпорина «обычным варварством». Представители Третьяковской галереи поддержали это ходатайство. Защита же подсудимого, в свою очередь, на прениях настаивала на более мягком составе его действий и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В частности адвокат Подпорина Анна Лубягина выразила мнение, что экспертиза не доказала особую ценность картины Репина, а также просила исключить ее из материалов дела. Сам подсудимый частично признал свою вину, а квалификацию его действий оставил на усмотрение суда. Ранее он говорил, что нанес удары металлическим столбиком по картине «Иван Грозный и сын его Иван», поскольку считает, что на ней изображены недостоверный исторические факты.

Приговор Подпорину огласят во вторник.