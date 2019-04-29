Житель Новгородской области, получивший первый в России штраф по закону о неуважении к власти, обжаловал решение суда

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, получивший первый в России штраф по закону о неуважении к власти, обжаловал решение суда. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Картыжев считает, что в его действиях нет состава нарушения.

Жителя Новгородской области признали виновным в неуважении к власти после того, как он опубликовал в соцсети ВКонтакте нецензурные слова в адрес президента Владимира Путина.