К расследованию обстоятельств загрязнения российской нефти могут привлечь правоохранительные органы

Этого не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе компания «Транснефть» сообщила, что в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба». В компании считают, что хлорорганические соединения попали в нефтепровод через частный «Самаратранснефть-терминал». В этой компании причастность к загрязнению нефти отвергли.

Ранее из-за ухудшения качества нефти, поступающей из России, был временно ограничен экспорт нефтепродуктов.