Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт политику Михаилу Саакашвили

Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт политику Михаилу Саакашвили.

Так российский лидер отреагировал на слова Зеленского о том, что Украина будет предоставлять гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимах, в первую очередь, россиянам.

В свою очередь, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, лишенный гражданства Украины два года назад, написал на своей странице в Фейсбуке, что представители Владимира Путина через посредников требуют от Зеленского не пускать его на территорию Украины. «Мы с украинцами разберемся сами», — добавил Саакашвили.