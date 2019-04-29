Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете использования реагентов

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Документ предусматривал запрет на использование реагентов на территории больниц, школ, детских и спортивных площадок, а также на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, в тексте отмечалось, что перед использованием реагентов во дворах нужно поинтересоваться мнением на этот счет местных жителей.

Ранее отклонить законопроект предложила профильная комиссия Мосгордумы. Мэрия и Роспотребнадзор не раз заявляли, что в Москве используют безвредные реагенты.