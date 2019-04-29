Гособвинение просит приговорить к 3 годам колонии Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Репина в Третьяковке. Об этом сообщает агентство ТАСС. Подпорин частично признал вину. Обвиняемый считает, что повредил объект культурного наследия. За это предусмотрено наказание до 3-х лишения свободы. Следствие же настаивает, что поврежден особо ценный объект культурного наследия, что предусматривает до 6-ти лет заключения.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван» была повреждена в Третьяковской галерее год назад. Посетитель прорвал холст в трех местах. Он говорил, что картина изображает недостоверные факты.