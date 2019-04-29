В Ростовской области открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления по делам миграции МВД. Пока центр работает в тестовом режиме. Завтра такой же пункт планируется открыть для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Где он будет находиться, не уточняется.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства жителям ДНР и ЛНР.