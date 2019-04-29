Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили

Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили. По словам российского лидера, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области был лишен гражданства и выслан из страны незаконно. «Его следовало бы вернуть и восстановить в правах, как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима», — сказал Путин. Его цитирует агентство «Интерфакс».

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015-м году, когда стал губернатором Одесской области. Два года назад президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил гражданства. Саакашвили уже прокомментировал слова российского президента. На своей странице в Фейсбуке он написал: «Мы с украинцами разберемся сами».