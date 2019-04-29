Сборная России по хоккею продолжает подготовку к Чемпионату мира, который пройдет в Словакии

Заключительным этапом подготовки к Чемпионату мира станут чешские хоккейные игры. Уже в среду наша команда сыграет со шведами, после чего соперниками россиян станут остальные участники Евротуры – команды Финляндии и Чехии. Массовый приезд в сборную сильных НХЛовцев привел к тому, что решением тренерского штаба расположение сборной покинули сразу 15 хоккеистов. Включая форварда СКА Наиля Якупова.

Впрочем, среди тех кто продолжает подготовку к Чемпионату мира под руководством Илья Воробьева, звезд первой величины предостаточно.

Из тех, кто досрочно завершил борьбу за Кубок Стэнли, уже присоединились к национальной сборной вратарь Андрей Василевский, форварды Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Никита Кучеров. Последний, к слову попал в число номинантов на «Харт Трофи» — награду, которую ежегодно получает самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ.

Ну а уже завтра к сборной присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, — указано на официальном сайте ФХР.