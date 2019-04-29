Власти посоветовали москвичам пересесть на общественный транспорт из-за репетиции парада

Речь идет о периоде с 17:30 до «окончания мероприятий». Во время репетиции удобнее всего будет пользоваться метро, — отмечают в Центре организации дорожного движения. Военная техника будет двигаться с северо-запада Москвы по Звенигородскому шоссе, по Садовому кольцу. Перекрыто движение будет по целому ряду центральных улиц столицы, в частности, по Тверской. Вторая волна перекрытий начнется с 22:30, когда техника проследует обратно. Похожие ограничения будут 4 и 7 мая.